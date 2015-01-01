Konsinye Satış
Otomobilinizi biz satalım, zamanınız size kalsın.

2012 model ve üstü, hasarsız, yetkili servis kayıtlı tüm Premium otomobillerinizi marka fark etmeksizin uzman satış ekibimizin deneyimiyle sizin adınıza biz satalım.

Borusan Otomotiv Premium iş birliğiyle Borusan Oto Samandıra’da satış ve sergileme işlemlerini gerçekleştirmek için formumuzu doldurabilir, detaylı bilgi almak için 0850 252 44 44’ü arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.*

Neden bizi tercih etmelisiniz?
  • - Güvenli Para Transferi
  • - Uzman Satış Ekibi ile Hızlı ve Zahmetsiz Satış İmkanı
  • - Doğru Fiyatlandırma
  • - Borusan Oto’nun En Yeni Kapalı Showroomunda Otomobilinizin Sergilenme Ayrıcalığı
  • - Noter Takip ve Ruhsat İşlemleri
  • - Otomobilinizin Satışına Hız Kazandıracak Oto Kuaför Hizmetleri
  • - Detaylı Ön Ekspertiz

*Borusan Otomotiv Premium, yaş, model ve/veya hasar geçmişi gibi kriterleri esas alarak sergilenecek aracı kabul veya reddetme hakkına sahiptir.

> Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Borusan Otomotiv Grubu’nun bana özel fırsat ve ayrıcalıklar sunarak, kişisel verilerimi Aydınlatma Metni kapsamında işlemesini ve hizmet ilişkisi içerisinde olduğu taraflar ile paylaşmasını

(*) Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş.'nin, paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime tercih ettiğim kanallardan özel kampanyalar için ileti göndermesini kabul ediyorum.

SMS/MMS
E-Posta
Telefon

Borusan Otomotiv İkinci El web sitesindeki tanımlama bilgileri.

Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için tanımlama bilgileri (çerezler) kullanılmaktadır. Ancak dilerseniz tanımlama bilgileri ayarlarınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Web sitemizin işleyişi için kesinlikle gerekli olan bazı tanımlama bilgileri engellenememektedir. Aşağıdaki “Detaylı bilgi” butonuna tıklayarak tanımlama bilgilerinin bu web sitesinde nasıl kullanıldığı ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Detaylı Bilgi