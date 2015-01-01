2012 model ve üstü, hasarsız, yetkili servis kayıtlı tüm Premium otomobillerinizi marka fark etmeksizin uzman satış ekibimizin deneyimiyle sizin adınıza biz satalım.
Borusan Otomotiv Premium iş birliğiyle Borusan Oto Samandıra’da satış ve sergileme işlemlerini gerçekleştirmek için formumuzu doldurabilir, detaylı bilgi almak için 0850 252 44 44’ü arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.*
*Borusan Otomotiv Premium, yaş, model ve/veya hasar geçmişi gibi kriterleri esas alarak sergilenecek aracı kabul veya reddetme hakkına sahiptir.
Borusan Otomotiv Grubu’nun bana özel fırsat ve ayrıcalıklar sunarak, kişisel verilerimi Aydınlatma Metni kapsamında işlemesini ve hizmet ilişkisi içerisinde olduğu taraflar ile paylaşmasını
(*) Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş.'nin, paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime tercih ettiğim kanallardan özel kampanyalar için ileti göndermesini kabul ediyorum.